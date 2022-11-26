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23 минуты назад

Генерал армии высказался о продолжительности спецоперации

Lenta.ruиещё 2

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии России Владимир Болдырев высказался о возможной продолжительности специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим прогнозом военачальник поделился с корреспондентом Ura.ru.

Генерал армии высказался о продолжительности спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, спецоперация не завершится в ближайшие несколько месяцев.

«Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — считает генерал армии.

Болдырев также отметил, что для российских военных сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки».

В Херсоне сообщили об ударах российских войск

Ранее президент России Владимир Путин призвал учесть полученный в ходе спецоперации опыт противодействия западному оружию. Глава государства также отметил необходимость поощрять конкуренцию между российскими предприятиями и создавать лучшие образцы военной техники.

Армия,СВО,Владимир Болдырев,Владимир Путин,
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