Генерал армии высказался о продолжительности спецоперации

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии России Владимир Болдырев высказался о возможной продолжительности специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим прогнозом военачальник поделился с корреспондентом Ura.ru.
По его мнению, спецоперация не завершится в ближайшие несколько месяцев.
«Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — считает генерал армии.
Болдырев также отметил, что для российских военных сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки».
Ранее президент России Владимир Путин призвал учесть полученный в ходе спецоперации опыт противодействия западному оружию. Глава государства также отметил необходимость поощрять конкуренцию между российскими предприятиями и создавать лучшие образцы военной техники.