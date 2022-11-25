Бельгия передаст Украине подводные беспилотники

Бельгия планирует передать Украине десять беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории. Об этом в интервью LeSoir заявила глава Минообороны Бельгии Людивин Дедондер, передает «Лента.ру».

По ее словам, дроны, которые Бельгия планирует передать Украине, позволяют обнаруживать любые подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.

«Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — сказала Дедондер.

Она добавила, что Бельгия также передаст ВСУ две мобильные лаборатории, которые можно быстро развернуть около места, где произошла химический, бактериологический, радиологический или ядерный инцидент.

Помимо этого Дедондер сообщила о планах выделить сто военных инструкторов с целью подготовки украинских военных в рамках тренировочной миссии.