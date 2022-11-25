В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
31 минуту назад

Бельгия передаст Украине подводные беспилотники

Рамблер

Бельгия планирует передать Украине десять беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории. Об этом в интервью LeSoir заявила глава Минообороны Бельгии Людивин Дедондер, передает «Лента.ру».

Бельгия передаст Украине подводные беспилотники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, дроны, которые Бельгия планирует передать Украине, позволяют обнаруживать любые подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.

«Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — сказала Дедондер.

Названы особенности переданных Украине подводных беспилотников

Она добавила, что Бельгия также передаст ВСУ две мобильные лаборатории, которые можно быстро развернуть около места, где произошла химический, бактериологический, радиологический или ядерный инцидент.

Помимо этого Дедондер сообщила о планах выделить сто военных инструкторов с целью подготовки украинских военных в рамках тренировочной миссии.

На сегодняшний день Бельгия оказала Украине помощь в размере 76 миллионов евро.

Армия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители