В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

Lenta.ruиещё 2

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете LeSoir рассказала, что страна планирует передать Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории, сообщает РИА Новости.

Бельгия передаст Украине подводные беспилотники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — заявила она.

Министр добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат две мобильные лаборатории, произведенные в Бельгии. По ее словам, их можно быстро развернуть около места, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера. Также Дедондер заявила о возможности использования данного оборудования в зонах бедствия, где по тем или иным причинам нет больниц или, например, родильных домов.

Названы особенности переданных Украине подводных беспилотников

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Агентство по международному развитию США, которое входит в структуру Госдепа, передало Киеву 80 электрогенераторов, а также 22,5 тысячи одеял.

Армия,Бриджит Бринк,Госдеп США,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители