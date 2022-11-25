Киев усомнился в украинской принадлежности упавшей в Польше ракеты

У Киева есть данные, что упавшая в Польше ракета не является украинской. Такое заявление сделал в интервью Parisien глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости».
По его словам, в Киеве слышали о «политической риторике, что ракета является украинской», но страна не видела этому доказательств.
«У наших военных есть информация, согласно которой, это не наш снаряд», — сказал Кулеба.
Он отметил, что Киев готов к обмену «элементами», по итогам которого Украина и Запад «придут к общим выводам». И республика «примет их, какими бы они ни были», добавил глава МИД.
Также Кулеба подчеркнул, что Киев «открыто» принимает участие в расследовании совместно со службами Польши.
Напомним, что 15 ноября на границе Польши с Украиной в Люблинском воеводстве упала ракета. В результате инцидента погибли два человека.