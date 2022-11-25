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11 минут назад

Киев усомнился в украинской принадлежности упавшей в Польше ракеты

Елена Прошина

У Киева есть данные, что упавшая в Польше ракета не является украинской. Такое заявление сделал в интервью Parisien глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости».

Киев усомнился в украинской принадлежности упавшей в Польше ракеты
Фото: Polish Police DepartmentPolish Police Department

По его словам, в Киеве слышали о «политической риторике, что ракета является украинской», но страна не видела этому доказательств.

«У наших военных есть информация, согласно которой, это не наш снаряд», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев готов к обмену «элементами», по итогам которого Украина и Запад «придут к общим выводам». И республика «примет их, какими бы они ни были», добавил глава МИД.

В Польше опубликовали карту прилета украинской ракеты

Также Кулеба подчеркнул, что Киев «открыто» принимает участие в расследовании совместно со службами Польши.

Напомним, что 15 ноября на границе Польши с Украиной в Люблинском воеводстве упала ракета. В результате инцидента погибли два человека.

Армия,Дмитрий Кулеба,
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