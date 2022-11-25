Путин назвал причину спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Российской Федерацией хотели управлять извне, и это привело к нынешней ситуации, в том числе к специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил на встрече с матерями военных, трансляцию вел телеканал «Россия-24».
Как считает президент, в предыдущие годы Россия жила «на чужой поляне», а нынешние события являются путем к «очищению».
«То, что происходило в предыдущие годы, в значительной степени было связано с тем, что мы играли как бы всегда, жили на чужой поляне. А сегодняшние события — это путь к какому-то внутреннему даже очищению и обновлению», — сказал Путин.
По его словам, усилия людей, которые пытались управлять Россией извне на рубеже девяностых и двухтысячных годов, привели страну к тому, что «мы оказались в той ситуации, в том числе и в зоне специальной военной операции».
«Это же они до этого довели», — заключил президент.