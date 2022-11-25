Спецназ РФ перешел к новой схеме поражения целей на сватовском рубеже

Подразделения Западного военного округа значительно сократили время, которое проходит от подачи цели до ее поражения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц со сватовского рубежа.

«Раньше это была сложная система иерархии докладов снизу вверх и обратно вниз. В итоге, когда артелы (артиллерийские подразделения — прим. «Ленты.ру») на земле получали добро на огонь, цели уже и след простыл», — рассказал он.

По словам Коца, сейчас группы спецназа, работающие у линии боевого сопротивления, передают координаты целей прямо на батарею, после чего в течение двух минут наносится артиллерийский удар.

«И тут же идет корректировка в режиме онлайн. То есть, все промежуточные ступени докладов просто вычеркнули», — объяснил он.

Военкор подчеркнул, что не знает, все ли подразделения практикуют эту систему. «Но расчеты "Малок" и "Тюльпанов", у которых я был (мобилизованные, к слову), работают только в интересах одной бригады спецназа, которая постоянно дает цели. Ну или спецназ работает в интересах артелов, тут как посмотреть», — заключил журналист.