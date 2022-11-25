В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
22 минуты назад

Российский спецназ перешел к новой схеме поражения целей на сватовском рубеже

Lenta.ru

Подразделения Западного военного округа значительно сократили время, которое проходит от подачи цели до ее поражения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц со сватовского рубежа.

Спецназ РФ перешел к новой схеме поражения целей на сватовском рубеже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Раньше это была сложная система иерархии докладов снизу вверх и обратно вниз. В итоге, когда артелы (артиллерийские подразделения — прим. «Ленты.ру») на земле получали добро на огонь, цели уже и след простыл», — рассказал он.

По словам Коца, сейчас группы спецназа, работающие у линии боевого сопротивления, передают координаты целей прямо на батарею, после чего в течение двух минут наносится артиллерийский удар.

«И тут же идет корректировка в режиме онлайн. То есть, все промежуточные ступени докладов просто вычеркнули», — объяснил он.

Военкор подчеркнул, что не знает, все ли подразделения практикуют эту систему. «Но расчеты "Малок" и "Тюльпанов", у которых я был (мобилизованные, к слову), работают только в интересах одной бригады спецназа, которая постоянно дает цели. Ну или спецназ работает в интересах артелов, тут как посмотреть», — заключил журналист.

Армия,СВО,Александр Коц,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители