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15 минут назад

На границе с Украиной заметили военный самолет США

Елена Прошина

На польском аэродроме в Жешуве, который находится вблизи границы с Украиной, приземлился американский военно-транспортный самолет Lockheed Hercules. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

На границе с Украиной заметили военный самолет США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, самолет США совершил посадку на польском аэродроме около 15:45 по московскому времени 25 ноября. До этого «Геркулес» стоял на шотландском аэродроме Прествик.

Самолет приземлился в польском городе Жешув, который находится в 90 километрах от границы Польши с Украиной.

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Отмечается, что данный американский «Геркулес» стоит на вооружении ВВС Канады. Самолет используют для широкого круга задач. В частности, он может транспортировать войска и совершать грузовые перевозки.

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