На границе с Украиной заметили военный самолет США

На польском аэродроме в Жешуве, который находится вблизи границы с Украиной, приземлился американский военно-транспортный самолет Lockheed Hercules. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По данным издания, самолет США совершил посадку на польском аэродроме около 15:45 по московскому времени 25 ноября. До этого «Геркулес» стоял на шотландском аэродроме Прествик.

Самолет приземлился в польском городе Жешув, который находится в 90 километрах от границы Польши с Украиной.