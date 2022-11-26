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40 минут назад

В Госдуме рассказали об иностранцах в составе российской армии

Lenta.ruиещё 2

В рядах российской армии, задействованной в спецоперации (СВО) на Украине, есть украинцы, казахи и колумбийцы, рассказал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

В Госдуме рассказали об иностранцах в составе российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 ноября предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в составе ЧВК есть граждане Финляндии, которые воюют в британском батальоне в составе «Вагнера». Командиром этого батальона является гражданин США, бывший генерал морской пехоты, добавил Пригожин.

«В других подразделениях такие случаи есть. Точные цифры я назвать не могу. Но мы можем говорить об участии на нашей стороне в СВО, в том числе и украинцев, и выходцев из Казахстана и ряда других государств. Насколько я знаю, в рядах нашей армии есть и выходцы из Колумбии. Все эти граждане участвуют как добровольцы. Они не в составе регулярной армии», — сообщил Швыткин об иностранных гражданах в составе российской армии.

Ранее основатель ЧВК Пригожин порассуждал о противостоянии «вагнеровцев» и ЧВК «Моцарт» на Украине. По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» является самой крупной и самой боеспособной частной армией в мире.

В конце сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

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