В Госдуме рассказали об иностранцах в составе российской армии

«В других подразделениях такие случаи есть. Точные цифры я назвать не могу. Но мы можем говорить об участии на нашей стороне в СВО, в том числе и украинцев, и выходцев из Казахстана и ряда других государств. Насколько я знаю, в рядах нашей армии есть и выходцы из Колумбии. Все эти граждане участвуют как добровольцы. Они не в составе регулярной армии», — сообщил Швыткин об иностранных гражданах в составе российской армии.