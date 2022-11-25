МО РФ сообщило об уничтожении более 300 иностранных наемников

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников в Харьковской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

Кроме того, по его словам, в районе городов Северск и Славянск в ДНР были уничтожены более 100 наемников так называемого «иностранного легиона». Также был ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.