МО РФ сообщило об уничтожении более 300 иностранных наемников

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников в Харьковской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — рассказал представитель ведомства.
Кроме того, по его словам, в районе городов Северск и Славянск в ДНР были уничтожены более 100 наемников так называемого «иностранного легиона». Также был ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.