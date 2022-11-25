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1 час назад

МО РФ сообщило об уничтожении более 300 иностранных наемников

Газета.Ruиещё 8

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников в Харьковской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило об уничтожении более 300 иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — рассказал представитель ведомства.

Кроме того, по его словам, в районе городов Северск и Славянск в ДНР были уничтожены более 100 наемников так называемого «иностранного легиона». Также был ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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