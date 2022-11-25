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1 час назад

Германия отвергла просьбу Польши разместить на западе Украины ПРО Patriot

Никита Бородкин

Германия не будет направлять системы ПРО Partiot на запад Украины вопреки просьбам министра обороны Польши Мариуша Блащака. Как сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel, об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

Германия ответила на просьбу Польши разместить на Украине ПРО Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в понедельник, 21 ноября, Ламбрехт заявила, что ФРГ предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе и с помощью дополнительных батарей ПВО Patriot. Блащак сперва поддержал идею, а после предложил передать системы Украине и разместить их на западной границе страны.

СМИ: Польша попросила Германию разместить на Украине немецкие системы ПВО

Ламбрехт отметила, что эти комплексы являются частью общей системы воздушной обороны НАТО, и перед их использованием за пределами территории альянса необходимо провести обсуждения в рамках организации.

Отметим, что власти ФРГ неоднократно говорили, что не будут отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций со своими партнерами. В Берлине подчеркивали, что подобные решения можно принимать только коллегиально.

Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
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