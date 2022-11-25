Германия ответила на просьбу Польши разместить на Украине ПРО Patriot

Германия не будет направлять системы ПРО Partiot на запад Украины вопреки просьбам министра обороны Польши Мариуша Блащака. Как сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel, об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

Напомним, что в понедельник, 21 ноября, Ламбрехт заявила, что ФРГ предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе и с помощью дополнительных батарей ПВО Patriot. Блащак сперва поддержал идею, а после предложил передать системы Украине и разместить их на западной границе страны.

Ламбрехт отметила, что эти комплексы являются частью общей системы воздушной обороны НАТО, и перед их использованием за пределами территории альянса необходимо провести обсуждения в рамках организации.