В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Минобороны: Подлодка ТОФ «Магадан» произвела пуски ракет «Калибр» из-под воды

Вечерняя Москва

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан» запустила ракеты «Калибр» из подводного положения по морской и береговой целям. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны: Подлодка ТОФ «Магадан» произвела пуски ракет «Калибр» из-под воды
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) из акватории Японского моря произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской и береговой целям, — говорится в сообщении.

Удары, как уточняется, наносились по мишенным позициям. Перед выполнением боевых упражнений подводная лодка скрытно вошла в заданный район, сообщает РИА Новости.

Накануне Минобороны опубликовало кадры с вернувшимися из плена российскими военными. На кадрах видно, как освобожденные солдаты проходят к автобусам для дальнейшей перевозки и параллельно рассказывают о ситуации. Так, один из военнослужащих поделился, что рад возвращению домой.

До этого официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия в среду, 23 ноября, нанесла массированный удар высокоточным оружием по пунктам военного управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, в связи с атакой российских подразделений была нарушена переброска украинских военных резервов путем железнодорожного сообщения.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители