Польша попросила Германию разместить на Украине немецкие системы ПВО

На территории Украины могут разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot. С такой просьбой министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к министру обороны Германии Кристине Ламбрехт. Об этом сообщает портал wPolityce со ссылкой на письмо с соответствующим обращением, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что они с польским коллегой договорились о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter, а также размещении ЗРК Patriot на территории страны.

Затем несколько высокопоставленных лиц Польши, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, заявили о целесообразности размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot не в Польше, а в Украине.