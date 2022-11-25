В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Польша попросила Германию разместить на Украине немецкие системы ПВО

Елена Прошина

На территории Украины могут разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot. С такой просьбой министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к министру обороны Германии Кристине Ламбрехт. Об этом сообщает портал wPolityce со ссылкой на письмо с соответствующим обращением, передает РИА Новости.

Польша попросила Германию разместить на Украине немецкие системы ПВО
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что они с польским коллегой договорились о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter, а также размещении ЗРК Patriot на территории страны.

Затем несколько высокопоставленных лиц Польши, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, заявили о целесообразности размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot не в Польше, а в Украине.

WPolityce пишет, что глава Министерства обороны Польши в письме к своей немецкой коллеге подчеркнул, что развертывание комплексов Patriot на территории Украины даст больший положительный результат. Блащак считает, что подобный шаг поможет предотвратить большую волну миграции в зимний период, спровоцированную почти непрерывными обстрелами и значительными разрушениями в инфраструктуре Украины.

Армия,Мариуш Блащак,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители