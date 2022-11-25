Польша попросила Германию разместить на Украине немецкие системы ПВО

На территории Украины могут разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot. С такой просьбой министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к министру обороны Германии Кристине Ламбрехт. Об этом сообщает портал wPolityce со ссылкой на письмо с соответствующим обращением, передает РИА Новости.
Ранее глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что они с польским коллегой договорились о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter, а также размещении ЗРК Patriot на территории страны.
Затем несколько высокопоставленных лиц Польши, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, заявили о целесообразности размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot не в Польше, а в Украине.
WPolityce пишет, что глава Министерства обороны Польши в письме к своей немецкой коллеге подчеркнул, что развертывание комплексов Patriot на территории Украины даст больший положительный результат. Блащак считает, что подобный шаг поможет предотвратить большую волну миграции в зимний период, спровоцированную почти непрерывными обстрелами и значительными разрушениями в инфраструктуре Украины.