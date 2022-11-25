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34 минуты назад

Утверждены графики поставок вооружений в российские войска

Lenta.ruиещё 1

Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже утверждены помесячные графики на ближайшее будущее. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Утверждены графики поставок вооружений в российские войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Мантуров в эфире телеканала «Россия 24», идет «ритмичная» поставка вооружений в рамках утвержденных графиков на текущий год, в некоторых случаях удается даже опережать план.

В случае сложностей в работу включаются военно-промышленная комиссия и профильные институты, отвечающие за разработку и модернизацию техники, и ускоряют поставки, подчеркнул Мантуров. В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия, которые также помогают выполнять заказы по графику.

В четверг, 24 ноября, президент Владимир Путин провел совещание с членами координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения нужд Вооруженных сил России.

Ранее в ноябре глава государства уже проводил подобное мероприятие. На нем он потребовал, чтобы вооружение для нужд российской армии непрерывно совершенствовалось и оставалось при этом эффективным.

Армия,Денис Мантуров,Владимир Путин,Военно-промышленная комиссия,Минпромторг,
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