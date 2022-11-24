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2 часа назад

Путин потребовал производить больше военной техники

Lenta.ruиещё 9

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ потребовал не только производить больше военной техники, но и улучшить ее характеристики. Его слова приводит ТАСС.

Путин потребовал производить больше военной техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства указал, что во время совещания надеется услышать о том, как работает упомянутый механизм.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
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