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22 минуты назад

Минобороны России: разрушения в Киеве вызваны падением ракет иностранных и украинских ПВО

RT на русскомиещё 2

В Минобороны России заявили, что все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах.

Как отметили в военном ведомстве, российские силы ни одного удара по целям в черте Киева не наносили.

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«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах украинской столицы», — указали в ведомстве.

Ранее газета The New York Times писала, что американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими военными, сбилась с курса и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске (ДНР).

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