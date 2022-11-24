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36 минут назад

Минобороны: массированным ударом ВС России нарушили переброску резервов и техники ВСУ

RT на русском

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

ВС России нарушили переброску резервов и техники ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявило Министерство обороны России.

«23 ноября российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», — сказал представитель министерства Игорь Конашенков.

В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Как отмечал российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

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Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.

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