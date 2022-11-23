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3 часа назад

Пригожин решил отправить Европарламенту кувалду

Lenta.ru

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин решил отправить Европарламенту кувалду. Об этом сообщает Telegram-канал «КИБЕР ФРОНТ Z».

Посылка представляет собой футляр от скрипки, в котором лежит кувалда с выгравированным на бойке логотипом «Вагнера» и бутафорскими следами крови на рукояти. В «Конкорде» назвали посылку «информационным кейсом» для европарламентариев.

Основатель ЧВК "Вагнер" объявил Европарламент "распущенным"

Ранее издание Politico сообщило, что межпартийные депутаты ЕП призвали Европейский союз (ЕС) внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. По информации издания, подобное предложение получило широкую поддержку.

После этого Пригожин заявил, что провел совещание с командирами ЧВК и сообщил им это «печальное известие». «Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — добавил бизнесмен.

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