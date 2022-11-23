Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении почти 200 бойцов ВСУ военнослужащими полка «Север» им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военнослужащие полка «Север» успешно отразили несколько атак противника. В результате украинские войска понесли тяжелые потери.
«В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава. Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север". При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением», - написал Кадыров.
При этом глава Чечни отметил, что удалось уничтожить большое количество американских и польских наемников.
«Благодаря мужеству и отваге в том числе и чеченских бойцов враг постепенно осознает свою беспомощность и бессмысленность любых попыток контрнаступления», - написал Кадыров.
Ранее общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз сообщил, что российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах. При этом он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.