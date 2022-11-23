«В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава. Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север". При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением», - написал Кадыров.