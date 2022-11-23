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2 часа назад

Развожаев объяснил хлопки в Евпатории и Севастополе учениями и стрельбами на полигонах

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями на полигонах. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Развожаев объяснил хлопки в Евпатории и Севастополе учениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы», — заявил он.

В свою очередь, врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов тоже пояснил, что звуки хлопков объясняются проведением плановых учений Росгвардии.

«Сейчас в Евпатории слышны хлопки — прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города», — «ВКонтакте» Лоскутов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее местные жители Евпатории сообщили, что в городе, предположительно, сработала система ПВО, были слышны минимум четыре залпа.

Армия,Михаил Развожаев,Росгвардия,
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