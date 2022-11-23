Турция передала Украине РСЗО TRLG-230

Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TRLG-230. Как пишет РИА Новости, об этом заявило агентство УНИАН, которое опубликовало видео с первым «зафиксированным применением турецкой РСЗО на Украине».

Агентство подчеркивает, что точное количество переданных установок и снарядов к ним неизвестно. РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками турецкого производства Bayraktar TB2, которые осуществляют целеуказание.

Напомним, что в октябре Германия передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектами, в дополнение к уже трем поставленным ранее.