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13 часов назад

Турция передала Украине РСЗО TRLG-230

Никита Бородкин

Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TRLG-230. Как пишет РИА Новости, об этом заявило агентство УНИАН, которое опубликовало видео с первым «зафиксированным применением турецкой РСЗО на Украине».

Турция передала Украине РСЗО TRLG-230
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство подчеркивает, что точное количество переданных установок и снарядов к ним неизвестно. РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками турецкого производства Bayraktar TB2, которые осуществляют целеуказание.

Напомним, что в октябре Германия передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектами, в дополнение к уже трем поставленным ранее.

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Также Киев получил еще четыре самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 в дополнении к 10 поставленным, 6,1 тысяч 155-мм снарядов и 186 тысяч 40-мм минометных мин.

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