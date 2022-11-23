Стало известно о договоренности России и НАТО по Черному морю

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники в альянсе пишет Euractiv.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Западные страны в ответ ввели антироссийские санкции и начали поставки оружия Киеву. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну».

По данным источника Euractiv в Североатлантической альянсе, США «к счастью» удалось установить умеренный подход к России в НАТО, несмотря на призывы ряда стран «к противоположному».

В частности, ведутся переговоры по вопросам взаимной безопасности между председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

«Два военных чиновника недавно договорились быть осторожными, особенно с кораблями, которые не находятся в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать "несчастных случаев"», - заявил источник в НАТО.