Британия передаст Украине вертолеты

Власти Великобритании намерены передать Киеву три вертолета Sea King, заявил министр обороны Бен Уоллес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

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Поставка вертолетов станет первой от Великобритании для военных нужд Украины. Как уточняется, один из вертолетов уже передан Киеву. Летательные аппараты станут частью нового пакета военной помощи. Лондон также намерен поставить 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Также издание сообщает, что украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. Всего британцы обучили 10 украинских экипажей.

Отмечается, что вертолеты Westland WS-61 Sea King применяются для поисково-спасательных, а также для разведывательных операций. В настоящее время аппараты не выпускаются, однако их стоимость оценивается в £5 млн (около $6 млн).