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1 час назад

Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King

Елена Прошина

Власти Великобритании намерены передать Киеву три вертолета Sea King, заявил министр обороны Бен Уоллес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Британия передаст Украине вертолеты
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Поставка вертолетов станет первой от Великобритании для военных нужд Украины. Как уточняется, один из вертолетов уже передан Киеву. Летательные аппараты станут частью нового пакета военной помощи. Лондон также намерен поставить 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Также издание сообщает, что украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. Всего британцы обучили 10 украинских экипажей.

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Отмечается, что вертолеты Westland WS-61 Sea King применяются для поисково-спасательных, а также для разведывательных операций. В настоящее время аппараты не выпускаются, однако их стоимость оценивается в £5 млн (около $6 млн).

Ранее Великобритания уже поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone, 2,7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, гаубицы М109, буксируемые орудия L119 и многое другое.

Армия,Бен Уоллес,
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