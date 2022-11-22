СМИ: Берлин оставил Литву без «подкрепления для устрашения России»

В Литве расстроены тем, что Германия, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца, не отправила мощную бригаду в страну для «устрашения России». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

Отмечается, что канцлер в начале июля анонсировал отправку в Литву военного соединения численностью пять тысяч человек.

Автор статьи Филипп Фриц подчеркнул, что подкрепление до сих пор не прибыло в республику. Он уточнил, что в Вильнюсе отчетливо понимают специфику ситуации.

Политиков раздражает не то, что военные не прибыли в республику, а то, что нет никаких гарантий их прибытия, не обозначены конкретные сроки, не названы требования к размещению контингента.

В результате, констатирует автор, литовцы оказались в сложном положении. С одной стороны, им следует строить ангары, казармы, прочую инфраструктуру. Общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 1 млрд евро. С другой, нет никакой конкретики.