В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Отбросивший гранаты военный высказался о пародии Некоглая

Lenta.ruиещё 1

Российский военнослужащий Рустам Худайнуров, отбросивший прилетающие к нему гранаты, предложил отправить блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) в зону специальной военной операции (СВО). Свое мнение о пародии он выразил в разговоре с изданием Shot.

Отбросивший гранаты военный высказался о пародии Некоглая
Фото: Telegram-канал «Лента дня»Telegram-канал «Лента дня»

«Глупый мальчик и все. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно!» — сказал он и добавил, что «на дурачков нельзя обижаться».

Ранее Некоглай записал видео с извинениями за пародию на военного, отбрасывающего гранаты. В ролик блогер появился со сбритыми волосами и бровями, а также ссадинами на лице. 9 ноября суд в Москве постановил депортировать Некоглая за нарушение миграционного законодательства. Также блогера оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим руками прилетающие к нему гранаты c беспилотника Вооруженных сил Украины, появилось в открытом доступе в начале ноября.

Армия,Николай Лебедев,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители