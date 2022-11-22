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37 минут назад

Основатель ЧВК "Вагнер" "распустил" Европарламент

Газета.Ruиещё 2

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что провел совещание командиров и сообщил им «печальное известие» о «роспуске» Европарламента, говорится в сообщении на странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Основатель ЧВК "Вагнер" объявил Европарламент "распущенным"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Пригожин прокомментировал призыв межпартийных депутатов Европарламента признать ЧВК террористической организацией, об этом писала газета Politico.

«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — заявил Пригожин.

Ранее появились кадры, как в подконтрольном Киеву Артемовске американский полковник и основатель ЧВК «Моцарт» Энди Милберн раздает украинским солдатам шевроны. После этого в народной милиции ЛНР заявили, что на стороне ВСУ воюет несколько западных частных военных компаний, и часто они служат щитом для действий регулярных военных подразделений стран НАТО.

Армия,Евгений Пригожин,Европарламент,НАТО,
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