Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что провел совещание командиров и сообщил им «печальное известие» о «роспуске» Европарламента , говорится в сообщении на странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — заявил Пригожин.

Ранее появились кадры, как в подконтрольном Киеву Артемовске американский полковник и основатель ЧВК «Моцарт» Энди Милберн раздает украинским солдатам шевроны. После этого в народной милиции ЛНР заявили, что на стороне ВСУ воюет несколько западных частных военных компаний, и часто они служат щитом для действий регулярных военных подразделений стран НАТО.