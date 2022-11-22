Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что город атакуют беспилотники.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников», — написал он.

По предварительной информации, два беспилотника были сбиты. Гражданские объекты не пострадали, уточнил Развожаев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что обломки БПЛА, совершивших атаку на корабли Черноморского флота 29 октября, подняли на поверхность. По данным ведомства, аппараты были запущены с побережья возле Одессы, на них были установлены канадские навигационные модули.

Как установили эксперты, морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе, указали в Минобороны.