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23 минуты назад

Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Газета.Ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что город атакуют беспилотники.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников», — написал он.

По предварительной информации, два беспилотника были сбиты. Гражданские объекты не пострадали, уточнил Развожаев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что обломки БПЛА, совершивших атаку на корабли Черноморского флота 29 октября, подняли на поверхность. По данным ведомства, аппараты были запущены с побережья возле Одессы, на них были установлены канадские навигационные модули.

Как установили эксперты, морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе, указали в Минобороны.

После произошедшего Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Однако позднее РФ вернулась к соглашению, отметив, что Украина предоставила письменные гарантии о неиспользовании коридора для боевых действий против Москвы.

Армия,Видео,Михаил Развожаев,Минобороны России,
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