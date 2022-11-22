Белоруссия опровергла слухи о скрытой мобилизации

Министерство обороны Белоруссии опровергло слухи о проведении скрытой мобилизации и назвало их дезинформацией. Об этом оборонное ведомство республики сообщило в своем Telegram-канале.

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«Мероприятия военно-учетной работы военкоматов — это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. (…) Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что завершение мероприятий планируется до конца 2022 года. Согласно сообщению министерства, военнообязанные граждане вызываются для уточнения данных, также их оповещают о проведении сборов и призывают на срочную военную службу.