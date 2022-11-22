Турецкий дрон атаковал базу международной коалиции в Сирии

Турецкий беспилотный летательный аппарат атаковал совместную базу международной коалиции во главе с США и «Сил демократической Сирии» (СДС), провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает телеканал al-Mayadeen. В результате два человека погибли и еще трое получили ранения.
Впервые турецкие беспилотники нанесли удар по совместной базе международной коалиции и СДС на западе плотины Аль-Хасак, — говорится в сообщении.
По сведениям источников канала, удар пришелся по штабу СДС, расположенному в нескольких метрах от штаба коалиции. Погибли и получили ранения члены СДС, о потерях коалиции не сообщается. СДС срочно потребовали обсудить произошедшее с представителями США.