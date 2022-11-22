Турецкий дрон атаковал базу международной коалиции в Сирии

Турецкий беспилотный летательный аппарат атаковал совместную базу международной коалиции во главе с США и «Сил демократической Сирии» (СДС), провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает телеканал al-Mayadeen. В результате два человека погибли и еще трое получили ранения.