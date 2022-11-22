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2 часа назад

Турецкий БПЛА атаковал базу международной коалиции в Сирии

News.ru

Турецкий беспилотный летательный аппарат атаковал совместную базу международной коалиции во главе с США и «Сил демократической Сирии» (СДС), провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает телеканал al-Mayadeen. В результате два человека погибли и еще трое получили ранения.

Турецкий дрон атаковал базу международной коалиции в Сирии
Фото: WikimediaWikimedia

Впервые турецкие беспилотники нанесли удар по совместной базе международной коалиции и СДС на западе плотины Аль-Хасак, — говорится в сообщении.

По сведениям источников канала, удар пришелся по штабу СДС, расположенному в нескольких метрах от штаба коалиции. Погибли и получили ранения члены СДС, о потерях коалиции не сообщается. СДС срочно потребовали обсудить произошедшее с представителями США.

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