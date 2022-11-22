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4 часа назад

В Грузии построят военную базу для спецназа по стандартам НАТО

ТАСС

База для Сил специальных операций (ССО) Минобороны Грузии будет построена по стандартам НАТО в течение двух лет. Об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая перед военными по случаю 23-летия создания военного спецназа.

В Грузии построят военную базу для спецназа по стандартам НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы отмечаем начало по-настоящему масштабного проекта на [военной] базе Мухровани. Это было нашим обещанием. Будет построен особенный, современный центр Сил специальных операций и полноценная база, которая полностью будет соответствовать стандартам НАТО", - сказал Гарибашвили, слова которого приводит пресс-служба правительства Грузии.

По словам премьера, прибывшего на военную базу Мухровани вблизи Тбилиси, начало строительства проекта стоимостью $70 млн, было положено во вторник символическим закладыванием капсулы. Как отметил Гарибашвили, строительные работы будут завершены через два года.

Первая группа военного спецназа была создана в Грузии 22 ноября 1999 года. С момента создания спецподразделения оно принимало участие как в военных действиях на территории Грузии, так и в миротворческих миссиях, в том числе в Косове, Ираке и Афганистане.

Армия,Ираклий Гарибашвили,НАТО,
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