В Херсоне сообщили об ударах российских войск

Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся. Об этом ТАСС сообщил в среду общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз .

"Российские войска наносят удары по Херсону и пригородам, по скоплениям войск Украины, по их объектам. По гражданским [объектам] удары не наносятся", - сказал Мороз.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.