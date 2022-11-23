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11 часов назад

В Херсоне сообщили, что российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в городе

ТАССиещё 2

Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся. Об этом ТАСС сообщил в среду общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.

В Херсоне сообщили об ударах российских войск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинские Telegram-каналы и СМИ на протяжении последних дней сообщают, что в Херсоне слышны взрывы.

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"Российские войска наносят удары по Херсону и пригородам, по скоплениям войск Украины, по их объектам. По гражданским [объектам] удары не наносятся", - сказал Мороз.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.

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