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2 часа назад

Южная Корея успешно испытала новую систему противоракетной обороны

Газета.Ruиещё 1

Южная Корея успешно завершила испытания системы противоракетной обороны большой дальности L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile), предназначенной для уничтожения самолетов и баллистических ракет на дальности до 150 км. Об этом сообщает The Drive.

Южная Корея успешно испытала новую систему противоракетной обороны
Фото: Yonhapnews/YouTubeYonhapnews/YouTube

По данным издания, система успешно поразила несколько целей. Испытания прошли через три недели после массированного запуска КНДР 23 ракет за один день. Вместе с противовоздушным комплексом средней дальности M-SAM L-SAM образует систему эшелонированной ПВО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense - KAMD), способной защитить страну от северокорейских ракет, отмечается в публикации.

Кроме того, на вооружении Южной Кореи остаются американские комплексы Patriot PAC-3 и THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), назвала заседание Совбеза ООН по ракетному пуску проявлением двойных стандартов. Она отметила, что в Совете Безопасности ООН обсуждают ракетный пуск КНДР и при этом игнорируют военные учения США и Южной Кореи. Таким образом СБ ООН закрыл глаза на направленные против КНДР опасные военные учения, полагает Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что правительство КНДР осуждает такие действия Вашингтона и расценивает их как "грубую политическую провокацию", а также как посягательство на суверенитет народной республики.

Армия,Совбез ООН,
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