Южная Корея успешно испытала новую систему противоракетной обороны

Южная Корея успешно завершила испытания системы противоракетной обороны большой дальности L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile), предназначенной для уничтожения самолетов и баллистических ракет на дальности до 150 км. Об этом сообщает The Drive.

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По данным издания, система успешно поразила несколько целей. Испытания прошли через три недели после массированного запуска КНДР 23 ракет за один день. Вместе с противовоздушным комплексом средней дальности M-SAM L-SAM образует систему эшелонированной ПВО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense - KAMD), способной защитить страну от северокорейских ракет, отмечается в публикации.

Кроме того, на вооружении Южной Кореи остаются американские комплексы Patriot PAC-3 и THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.