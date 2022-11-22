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13 часов назад

Военкор назвал три необходимых для поражения Украины фактора

Lenta.ru

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал три фактора, необходимые для поражения Украины в российской спецоперации.

По его оценке, все зависит от полной остановки железнодорожного сообщения на территории Украине, полного отключения электричества, что приведет к опустошению украинского информационного пространства. Кроме того, считает Сладков, Украине не сможет продержаться в случае трех прорывов линии фронта в сторону Киева, Одессы и Харькова.

«Три фактора заиграют лишь при непрерывном нарушении коммуникационной системы Украины, до коллапса», — резюмировал военкор.

При этом он усомнился в возможности народного восстания или мятежа армии в стране.

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Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в ходе удара российских войск был уничтожен объект украинской энергетической инфраструктуры. Он показал фото дымящегося трансформатора одной из подстанций. По утверждению военкора, разрушенный 17 ноября объект обеспечивал электричеством 400 тысяч человек.

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