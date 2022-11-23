В России оценили британские Brimstone-2 для Украины

«Это очень современная, малогабаритная ракета с небольшой боевой частью. Brimstone-2 имеет лазерное наведение. Заявляется, что у этой ракеты очень высокая точность, она может эффективно применяться в жилой застройке. Попасть в окно офисного здания и уничтожить все, что есть в помещении, такая ракета может. Brimstone-2 будут востребованы силами специальных операций. Конечно, эти ракеты могут быть применены в обычном бою, но это будет слишком дорогим удовольствием», — сказал эксперт.