Бронетехника ВС РФ станет более защищенной после 2030 года
Перспективные образцы военной бронетехники после 2030 года станут более унифицированными и защищенными. Об этом в своей статье в «Красной звезде» заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.
Он отметил, что на данный момент специалисты «продолжают разрабатывать тактико-технические требования к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года и обоснование концепции их развития» в последующие годы. По словам Шестакова, особое внимание в этом вопросе уделяется «повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам и обеспечению модульности конструкции».
«Последнее позволит создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по их модернизации», — добавил он.
В частности, Шестаков напомнил о разработках перспективных танков, гусеничных и колесных боевых машин пехоты и бронетранспортеров в рамках опытно-конструкторских работ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». По их завершению планируют создать не только новые боевые машины, но и платформы под будущие образцы вооружения, военной и спецтехники видов и родов войск.