В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Бронетехника ВС РФ станет более защищенной

Елена Прошина

Бронетехника ВС РФ станет более защищенной после 2030 года

Бронетехника ВС РФ станет более защищенной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перспективные образцы военной бронетехники после 2030 года станут более унифицированными и защищенными. Об этом в своей статье в «Красной звезде» заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

Он отметил, что на данный момент специалисты «продолжают разрабатывать тактико-технические требования к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года и обоснование концепции их развития» в последующие годы. По словам Шестакова, особое внимание в этом вопросе уделяется «повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам и обеспечению модульности конструкции».

«Последнее позволит создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по их модернизации», — добавил он.

В частности, Шестаков напомнил о разработках перспективных танков, гусеничных и колесных боевых машин пехоты и бронетранспортеров в рамках опытно-конструкторских работ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». По их завершению планируют создать не только новые боевые машины, но и платформы под будущие образцы вооружения, военной и спецтехники видов и родов войск.

Армия,Александр Шестаков,Верховный суд,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители