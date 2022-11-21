Бронетехника ВС РФ станет более защищенной после 2030 года

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Перспективные образцы военной бронетехники после 2030 года станут более унифицированными и защищенными. Об этом в своей статье в «Красной звезде» заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

Он отметил, что на данный момент специалисты «продолжают разрабатывать тактико-технические требования к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года и обоснование концепции их развития» в последующие годы. По словам Шестакова, особое внимание в этом вопросе уделяется «повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам и обеспечению модульности конструкции».

«Последнее позволит создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по их модернизации», — добавил он.