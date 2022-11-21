Минцифры готовит еще один список на отсрочку от призыва для Минобороны

Минцифры в своем Telegram-канале сообщило, что в ведомстве готовят для Минобороны дополнительный список на отсрочку от службы в армии для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва.
Минцифры напомнило, что прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов, попадающим под осенний призыв, давно завершен.
«Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — сказано в сообщении.
Поэтому осуществляется подготовка дополнительного списка для Минобороны, за которым остается окончательное решение по отсрочке, указало Минцифры.