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2 часа назад

Минцифры готовит дополнительный список на отсрочку от призыва для Минобороны

Газета.Ruиещё 7

Минцифры в своем Telegram-канале сообщило, что в ведомстве готовят для Минобороны дополнительный список на отсрочку от службы в армии для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва.

Минцифры готовит еще один список на отсрочку от призыва для Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минцифры напомнило, что прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов, попадающим под осенний призыв, давно завершен.

«Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — сказано в сообщении.

Поэтому осуществляется подготовка дополнительного списка для Минобороны, за которым остается окончательное решение по отсрочке, указало Минцифры.

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