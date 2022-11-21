ОАК передала Минобороны самолеты Су-30СМ2 и Як-130

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны России партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом говорится в сообщении правительства России, распространенном в понедельник.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

"Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130", - говорится в сообщении на сайте правительства.

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В кабмине отметили, что Су-30СМ2 является развитием самолетов, которые стоят на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ России. "Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей", - пояснили там, добавив, что истребители с помощью новых высокоточных средств поражения способны наносить удары по воздушным, наземным и морским объектам на дальности несколько сотен километров.

На двухместном учебно-боевой самолете Як-130 проходит основная и повышенная подготовка летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.

ОАК передаст еще одну партию самолетов заказчику до конца года в рамках государственного оборонного заказа.

"В составе Ростеха мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Глава ОАК добавил, что модернизированные истребители Су-30СМ2, уже переданные корпорацией Минобороны России, зарекомендовали себя как эффективные и надежные машины для обеспечения задач военного ведомства.