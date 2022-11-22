Кремль прокомментировал обращение об указе о завершении частичной мобилизации

В Кремле пока не видели обращение из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Нет. Пока не видели», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Они отметили, что публичные выступления министра обороны, а также заявления главы государства о том, что «точка поставлена» и «частичная мобилизация завершена» не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы.