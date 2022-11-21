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14 часов назад

Назван единственный способ для украинских военных попасть в Крым

Мария Иванова

Украинские военные могут попасть в Крым только в качестве военнопленных. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над полуостровом.

Глава офиса Зеленского анонсировал наступление на Крым

По словам Юрия Гемпеля, начать наступление ВСУ, конечно, могут, только «на практике это обернется для них катастрофой».

«Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных. Мы найдем им применение на строящихся объектах», - заметил парламентарий.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.

Армия,Видео,Юрий Гемпель,Андрей Ермак,
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