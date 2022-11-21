Назван единственный способ для украинских военных попасть в Крым

Украинские военные могут попасть в Крым только в качестве военнопленных. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над полуостровом.

По словам Юрия Гемпеля, начать наступление ВСУ, конечно, могут, только «на практике это обернется для них катастрофой».

«Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных. Мы найдем им применение на строящихся объектах», - заметил парламентарий.