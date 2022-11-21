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52 минуты назад

В России создается серия бронетехники для Арктики

ТАСС

В России создается новый двухзвенный транспортер, а также модернизируются существующие машины для формирований, дислоцирующихся в Арктике. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в своей статье в газете "Красная звезда".

В РФ создается серия бронетехники для Арктики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, создается двухзвенный гусеничный транспортер легкой категории по массе, дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства "Вездесущий", двухзвенная бронированная унифицированная платформа "Арктика" и машины обеспечения на их базе", - рассказал он.

По словам генерала, также идут работы над армейскими снегоходами, мотовездеходами и вездеходами на шинах со сверхнизким давлением.

Армия,Александр Шестаков,Минобороны России,
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