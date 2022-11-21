В РФ создается серия бронетехники для Арктики

В России создается новый двухзвенный транспортер, а также модернизируются существующие машины для формирований, дислоцирующихся в Арктике. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в своей статье в газете "Красная звезда".