В офисе Зеленского анонсировали военную операцию по оккупации Крыма. Из России пришел ответ, что Зеленскому будет проще захватить Марс. Об этом сообщает издание Politico.

Издание пишет, что глава офиса Зеленского Андрий Ермак заявил, что Киев намерен оккупировать Крым. Он «просигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму», хотя и не назвал точных сроков ее начала.

«Боевые действия продолжаются. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — сказал он.

Это не первое озвучивание планов Киева по оккупации российского полуострова.

В субботу, 19 ноября заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил Sky News, что «к декабрю украинские войска будут в Крыму, а к весне следующего года война закончится».

До этого в начале ноября высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал, что администрация Зеленского создает план по вторжению в Крым. При этом точные сроки также не назывались.

В Крыму отметили, что захват Украиной имеет «такие же шансы на реализацию, как покорение Киевом Марса».