"Мощнее атомных бомб": В Турции оценили российское смертоносное оружие

Ракета «Сармат» российского производства, также известная как «Сатана-2» — новая тяжелая баллистическая ракета, способная достичь всех столицы в Европе, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Yeni Safak.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Издание назвала эту ракету «смертоносным оружием», которое способно «поражать цели на другом конце света». «Сармат» также находится в пределах досягаемости США», — указывает Yeni Safak. В статье говорится, что «Сатана-2» «в сто раз мощнее атомных бомб, которые США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны».

Отмечается, что западные страны размышляют над тем, как не допустить планы российского лидера Владимира Путина по использованию смертоносного оружия.