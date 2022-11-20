"Мощнее атомных бомб": В Турции оценили российское смертоносное оружие

Ракета «Сармат» российского производства, также известная как «Сатана-2» — новая тяжелая баллистическая ракета, способная достичь всех столицы в Европе, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Yeni Safak.
Издание назвала эту ракету «смертоносным оружием», которое способно «поражать цели на другом конце света». «Сармат» также находится в пределах досягаемости США», — указывает Yeni Safak. В статье говорится, что «Сатана-2» «в сто раз мощнее атомных бомб, которые США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны».
Отмечается, что западные страны размышляют над тем, как не допустить планы российского лидера Владимира Путина по использованию смертоносного оружия.
На днях стало известно об успешном завершении испытаний стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат». После первого испытания ракеты Путин заявил о необходимости задуматься врагам России.