Глава Пентагона заявил о "впечатляющих вооружениях" России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет трудной для Украины. Его слова во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе передает ТАСС.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал Остин.

По его словам, однако, даже это обстоятельство не позволило российским войскам «одержать верх» на Украине. Глава Пентагона также привел слова президента США Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России».

«Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — подчеркнул Остин.

Он также добавил, что США и их союзники намерены и дальше поддерживать Киев.

Ранее Ллойд Остин заявил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.