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19 ноября

Пентагон: Россия располагает "впечатляющими вооружениями", Украину ждет "суровая зима"

Газета.Ruиещё 14

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет трудной для Украины. Его слова во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе передает ТАСС.

Глава Пентагона заявил о "впечатляющих вооружениях" России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал Остин.

По его словам, однако, даже это обстоятельство не позволило российским войскам «одержать верх» на Украине. Глава Пентагона также привел слова президента США Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России».

«Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — подчеркнул Остин.

Пентагон заявил о попытках РФ истощить украинские системы ПВО

Он также добавил, что США и их союзники намерены и дальше поддерживать Киев.

Ранее Ллойд Остин заявил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

До этого сообщалось, что Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на сумму в $14,357 млн на восполнение арсенала РСЗО HIMARS взамен отправленных Украине.

Армия,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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