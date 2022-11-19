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19 ноября

Пентагон заявил о попытках РФ истощить украинские системы ПВО

Илья Родин

Пентагон намеревается не допустить подавления украинской системы противовоздушной обороны, рассказал замминистра обороны США Колин Кол (Colin Kahl). Об этом пишет Reuters.

Пентагон заявил о попытках РФ истощить украинские системы ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Замминистра пояснил, что российские военные «пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны».

Кол подчеркнул, что Штаты планируют не допустить этого. В частности, намереваются обеспечить ВСУ всем тем, что необходимо для поддержания их средств ПВО «в жизнеспособном состоянии».

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Кол напомнил, что слова США не расходятся с делами. Вашингтон и его союзники уже поставили Украине большое количество комплексов ПВО, всемерно способствовали тому, чтобы приблизить украинцев к стандартам НАТО в области военной техники. В частности, направили Киеву ЗРК NASAMS.

Армия,НАТО,Пентагон,
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