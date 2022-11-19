Пентагон заявил о попытках РФ истощить украинские системы ПВО

Пентагон намеревается не допустить подавления украинской системы противовоздушной обороны, рассказал замминистра обороны США Колин Кол (Colin Kahl). Об этом пишет Reuters.

Замминистра пояснил, что российские военные «пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны».

Кол подчеркнул, что Штаты планируют не допустить этого. В частности, намереваются обеспечить ВСУ всем тем, что необходимо для поддержания их средств ПВО «в жизнеспособном состоянии».