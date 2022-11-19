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19 ноября

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

ТАСС

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией британского премьера Риши Сунака после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", - заявил Сунак, слова которого приводит его канцелярия.

Сунак впервые приехал в Киев на встречу с Зеленским

Как отмечается в сообщении, размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн ($59,5 млн). В ходе встречи Сунак и Зеленский также обсудили "планы по реконструкции" Украины после окончания конфликта.

Армия,Видео,СВО,Владимир Зеленский,
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