В МО Белоруссии заявили об отсутствии планов «ввязываться в конфликты»

Минск не планирует участвовать в каких-либо военных конфликтах, заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Хренин пояснил, что учебная подготовка в подразделениях ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
Министр подчеркнул, что ВС Белоруссии оснащены всей необходимой техникой, способны обеспечить безопасность республики.
Вместе с тем, уточнил Хренин, в планах государства «нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты». Он добавил, что солдаты и офицеры готовятся только к защите своей земли, своей Родины.
Глава ведомства отметил, что в вооруженные силы страны приходят служить «ребята с высокой мотивацией, которые понимают значимость военной службы», сообщает БЕЛТА.