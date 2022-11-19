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19 ноября

В Минобороны Белоруссии заявили об отсутствии планов «ввязываться в конфликты»

Илья Родин

Минск не планирует участвовать в каких-либо военных конфликтах, заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

В МО Белоруссии заявили об отсутствии планов «ввязываться в конфликты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хренин пояснил, что учебная подготовка в подразделениях ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Министр подчеркнул, что ВС Белоруссии оснащены всей необходимой техникой, способны обеспечить безопасность республики.

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Вместе с тем, уточнил Хренин, в планах государства «нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты». Он добавил, что солдаты и офицеры готовятся только к защите своей земли, своей Родины.

Глава ведомства отметил, что в вооруженные силы страны приходят служить «ребята с высокой мотивацией, которые понимают значимость военной службы», сообщает БЕЛТА.

Армия,Виктор Хренин,
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