В МО Белоруссии заявили об отсутствии планов «ввязываться в конфликты»

Минск не планирует участвовать в каких-либо военных конфликтах, заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

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Хренин пояснил, что учебная подготовка в подразделениях ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Министр подчеркнул, что ВС Белоруссии оснащены всей необходимой техникой, способны обеспечить безопасность республики.

Вместе с тем, уточнил Хренин, в планах государства «нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты». Он добавил, что солдаты и офицеры готовятся только к защите своей земли, своей Родины.