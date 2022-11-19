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19 ноября

Американские военные попали в громкий скандал в Венгрии

Елена Прошина

Венгерская прокуратура начала расследование инцидента с участием американских военнослужащих, которые стали участниками потасовки в ночном клубе Instant/Fogas в центре Будапешта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

Американские военные попали в громкий скандал в Венгрии
Фото: flickr.comflickr.com

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По информации телеканала, прокуратура начала расследование по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах. В драке приняли участие военнослужащие из элитного спецподразделения НАТО. М1 направил в Будапешт запрос по этому поводу, но так и не получил ответа.

Журналисты хотели узнать, нет ли у военных США специального внутреннего кодекса поведения для подобных случаев. Газета Magyar Nemzet пошутила, что американские военные захотели «немного повоевать» в Венгрии. Интернет-издание Metropol предположило, что бойцы захотели применить полученные в ходе специальной подготовки навыки на практики.

Ранее стало известно, что военные США подрались с иностранными туристами в одном из баров Будапешта. Охранники заведения не смогли остановить их, к делу пришлось привлечь правоохранительные органы. На данный момент не установлено, кто спровоцировал конфликт, переросший в драку, и из какой страны прибыли туристы. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, полиция никого не задержала.

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