Американские военные попали в громкий скандал в Венгрии

Венгерская прокуратура начала расследование инцидента с участием американских военнослужащих, которые стали участниками потасовки в ночном клубе Instant/Fogas в центре Будапешта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

По информации телеканала, прокуратура начала расследование по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах. В драке приняли участие военнослужащие из элитного спецподразделения НАТО. М1 направил в Будапешт запрос по этому поводу, но так и не получил ответа.

Журналисты хотели узнать, нет ли у военных США специального внутреннего кодекса поведения для подобных случаев. Газета Magyar Nemzet пошутила, что американские военные захотели «немного повоевать» в Венгрии. Интернет-издание Metropol предположило, что бойцы захотели применить полученные в ходе специальной подготовки навыки на практики.