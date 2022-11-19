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19 ноября

В Турции предложили НАТО применить вооруженные силы против Киева

Елена Прошина

Североатлантическому альянсу следовало применить вооруженные силы против Киева из-за падения ракет на территории Польши, в результате которого погибли люди. Об этом заявил журналист Юджель Оздемир в колонке для Evrensel, передает РИА Новости.

В Турции предложили НАТО применить вооруженные силы против Киева
Фото: ТАССТАСС

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Как говорится в публикации, после запуска ракет в сторону Польши со стороны Украины НАТО следовало бы задействовать пятую статью устава против Киева, который нанес удар по ее союзнику. В нормальных условиях так бы и произошло, однако в нынешней ситуации ожидать от НАТО подобных действий «нереалистично», высказался Оздемир.

Он считает, что армия Украины устроила провокацию против России, воспользовавшись суматохой и ударив ракетами по территории Польши. По его словам, этот план провалился, так как президенту США Джо Байдену уже передали информацию с самолета Североатлантического альянса, который зафиксировал точку запуска ракет.

«По сути заявление Байдена основано на этой информации», — подчеркнул журналист и добавил, что президент США, который с самого начала конфликта на Украине не хотел, чтобы это переросло в войну с участием НАТО, не допустил перехода провокации во что-то куда более серьезное.

Армия,Планы НАТО,Джозеф Байден,НАТО,
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