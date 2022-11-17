Пентагон объявил об операции пяти авианосных групп в Атлантике

Пять авианосных ударных групп (АУГ) Великобритании, Италии, Соединенных Штатов и Франции проводят запланированную совместную операцию в Атлантическом океане, Северном и Средиземном морях. Об этом сообщила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

Фото: US Navy US Navy

"Я хотела бы объявить о запланированной операции с участием нескольких авианосцев. Пять авианосцев союзников [по НАТО] в настоящее время участвуют в операции в Атлантическом океане, Северном и Средиземном морях в рамках своих регулярных запланированных задач", - отметила официальный представитель Минобороны.

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По ее словам, от Великобритании, Италии и Франции задействовано по одному авианосцу, а от США два - "Джеральд Форд" и "Джордж Буш".

"Проводимая операция предоставляет союзным странам возможность эффективно координировать боевые силы во всем Евроатлантическом регионе, демонстрируя при этом слаженность и оперативную совместимость НАТО. Это также возможность испытать взаимодействие союзников и отработать концепцию НАТО "сдерживать и защищать" во всех географических регионах, оперативных сферах и функциональных областях альянса", - добавила Сингх.

У заместителя пресс-секретаря Пентагона спросили, идет ли речь об учениях в данном случае.

"Это операция с участием нескольких авианосцев. <...> Мы классифицируем это как операцию с участием нескольких авианосцев, поэтому ей не обязательно иметь название", - ответила Сингх, которая во время брифинга оговорилась и назвала эту операцию учениями.

Она не стала отвечать на вопрос, как долго продлится данная операция, переадресовав журналистов в Европейское командование (ЮКОМ) ВС США.

"Это демонстрирует нашу оперативную совместимость, наше партнерство, нашу приверженность союзникам в Европе. По более подробной информации о том, как долго будет это проходить, я бы направила вас в ЮКОМ", - ответила Сингх.