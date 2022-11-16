Литва отреагировала на «ракетный инцидент» в Польше

Командование ВС Литвы в среду, 16 ноября, приняло решение о повышении уровня уровня готовности к действию подразделений ПВО, заявила представитель оборонного ведомства республики Рута Монтвиле. Она объяснила эту меру падением ракеты в Польше, пишет ТАСС.

Фото: Министерство национальной обороны Литвы/Ieva Budzeikaitė Министерство национальной обороны Литвы/Ieva Budzeikaitė

Монтвиле пояснила, что за счет повышения уровня готовности сокращается время реагирования подразделений ПВО на потенциальные угрозы.

По данным агентства, ранее президент страны Гитанас Науседа сообщил, что Вильнюс не планирует принимать дополнительные военные меры после ЧП в Польше.