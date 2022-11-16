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1 час назад

Литва повысила уровень готовности сил ПВО из-за «ракетного инцидента»

Илья Родин

Командование ВС Литвы в среду, 16 ноября, приняло решение о повышении уровня уровня готовности к действию подразделений ПВО, заявила представитель оборонного ведомства республики Рута Монтвиле. Она объяснила эту меру падением ракеты в Польше, пишет ТАСС.

Литва отреагировала на «ракетный инцидент» в Польше
Фото: Министерство национальной обороны Литвы/Ieva BudzeikaitėМинистерство национальной обороны Литвы/Ieva Budzeikaitė

Монтвиле пояснила, что за счет повышения уровня готовности сокращается время реагирования подразделений ПВО на потенциальные угрозы.

В НАТО отследили упавшую на территории Польши ракету

По данным агентства, ранее президент страны Гитанас Науседа сообщил, что Вильнюс не планирует принимать дополнительные военные меры после ЧП в Польше.

По его оценке. все необходимые шаги по обеспечению безопасности Литвой уже сделаны, они вполне отвечают сложившейся ситуации.

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