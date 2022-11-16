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1 час назад

Американские военные заявили о безуспешных попытках связаться с Герасимовым по ЧП в Польше

Илья Родин

Все попытки связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после инцидента в Польше оказались безуспешными, заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым», - пояснил генерал.

Милли напомнил, что президент США Джо Байден и его коллега Владимир Зеленский заявляли о том, что противостояние на Украине должно рано или поздно завершиться политическим путем.

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По его мнению, зимой тактические операции обычно замедляются в силу погодных условий. Соответственно, на фоне замедления боевых действий и выступлений глав государств, может «появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».

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