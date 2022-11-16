Американские военные заявили о безуспешных попытках связаться с Герасимовым по ЧП в Польше

Все попытки связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после инцидента в Польше оказались безуспешными, заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым», - пояснил генерал.

Милли напомнил, что президент США Джо Байден и его коллега Владимир Зеленский заявляли о том, что противостояние на Украине должно рано или поздно завершиться политическим путем.