Американские военные заявили о безуспешных попытках связаться с Герасимовым по ЧП в Польше

Все попытки связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после инцидента в Польше оказались безуспешными, заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым», - пояснил генерал.
Милли напомнил, что президент США Джо Байден и его коллега Владимир Зеленский заявляли о том, что противостояние на Украине должно рано или поздно завершиться политическим путем.
По его мнению, зимой тактические операции обычно замедляются в силу погодных условий. Соответственно, на фоне замедления боевых действий и выступлений глав государств, может «появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».